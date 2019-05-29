FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Söz verilen bir kısım sanık, haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıklar, subay olduklarını ve verilen emirleri uyguladıklarını, darbe girişimi maksadıyla havalimanına gitmediklerini, terör olaylarına karşı tedbir almak için orada bulunduklarını söyledi.

Olay günü iletişim manasında çok sıkıntı çektiklerini söyleyen bir kısım sanık, cep telefonlarının çekmediğini, bu sebeple doğru bir şekilde haber alamadıklarını, gerekli telefon görüşmelerini yapamadıklarını, darbe girişiminden bu sebeple geç haberleri olduğunu savundu.

FETÖ üyesi olmadıklarını, örgütten herhangi bir talimat almadıklarını öne süren sanıklar, silah verme, kullanma ve ateş etme emri vermediklerini, bu olaylardan haberleri olmadığını iddia etti.