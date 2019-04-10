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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Başkentte yürütülen soruşturma kapsamında 11'i aktif görevde 29 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 11'i aktif görevde 29 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen ve 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 11'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemleri sürüyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Kuvvetleri FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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