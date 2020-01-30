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FETÖ’nün ’Eyalet mezun mesulüne’ 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ’Eyalet mezun mesulü’ olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Kayseri Adalet Sarayı 4.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ’Eyalet mezun mesulü’ olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ’Serhat Dursun’ kod adını kullandığı iddia edilen tutuklu sanık A.B. ve avukatı hazır bulundu. Tanık beyanlarının okunduğu mahkemede üzerine atılı suçu kabul etmeyen A.B., tahliyesini ve beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.B.’ye ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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