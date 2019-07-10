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FETÖ'nün gerçek yüzü Berlin'de anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 23:34 | Son Güncelleme

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel Berlin'de gösterildi

BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel Almanya'nın başkenti Berlin'de seyirciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan belgesel, Berlin'deki Al Hambra sinema salonunda gösterildi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgesele yoğun ilgi gösterilirken, salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler belgeseli izleyemedi.

Gösterime, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Elçi Müsteşar Ufuk Gezer de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin FETÖ The Network belgeseli

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