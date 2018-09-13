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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli, bulundukları illerde gözaltına alınarak kente getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa ve Malatya'da 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma gözaltı Tokat

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