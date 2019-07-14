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"FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve sinsi amaçlarını çok iyi biliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

TRT World tarafından FETÖ'nün iç yüzünü anlatmak amacıyla hazırlanan "The Network" belgesel filminin İstanbul galası yapıldı - TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren: - "FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve sinsi amaçlarını çok iyi biliyoruz. Uluslararası arenada ise örgüt, bir takım devletlerin ve çıkar gruplarının desteğiyle yıllardır yürüttüğü PR çalışmaları neticesinde gerçek yüzünü gizlemeyi hala başarabiliyor" - "Darbecilerin öncelikli işgal listesinde yer alan ve saldırıya uğrayan kurumlardan biri olarak o geceyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız" - "FETÖ'nün çirkin yüzünü tüm dünyaya anlatabilmek adına belgeselimiz İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Rusça, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere toplamda 9 farklı dilde izleyici ile buluştu, buluşacak. Brüksel, Londra, New York, Saraybosna, Priştina, Paris ve Roma, gösterim yapılan merkezlerden sadece birkaçı" - "Biz kararlıyız. FETÖ'yü dünyaya anlatmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, 15 Temmuz'un büyük bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve sinsi amaçlarını çok iyi biliyoruz. Uluslararası arenada ise örgüt, bir takım devletlerin ve çıkar gruplarının desteği ile yıllardır yürüttüğü PR çalışmaları neticesinde gerçek yüzünü gizlemeyi hala başarabiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek ve karanlık yüzünü anlatmak amacıyla hazırlanan "The Network (Ağ)" isimli belgesel filmin İstanbul galası, TRT Ulus Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

İbrahim Eren, TRT World tarafından hazırlanan belgeselin gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinerek, "FETÖ'cü teröristler meydanlara çıkan insanlarımıza, tanklar ve jetlerden ayrım gözetmeden ateş ederek katliam yaptılar. 251 çok kıymetli insanımız şehit düştü, yüzlerce de gazimiz var." dedi.

Halkın iradesiyle seçilmiş hükümetin kontrolünü ele geçirmek ve Türkiye'nin son yıllarda ivmelenen demokrasi kazanımlarını silip atmak amacıyla darbe girişimi yapıldığını belirten Eren, "15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o uzun gecede, FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı, halkımız yaşlı-genç demeden, kadın-erkek demeden cesur ve muazzam bir direniş sergiledi." değerlendirmesini yaptı.

- "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Eren, Türk demokrasi tarihi için de 15 Temmuz'un büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Darbecilerin öncelikli işgal listesinde yer alan ve saldırıya uğrayan kurumlardan biri olarak o geceyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Gala gösteriminin yapıldığı yerin de büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Eren, "Ulus yerleşkemizde bulunan helikopter pisti, darbecilerin kurumumuzu basmak için geldikleri ve halkımızın direnciyle karşılaştıkları zaman kaçtıkları nokta. TRT World ve TRT Arabi gibi uluslararası yayın yapan kanallarımızla küresel rekabette yarışırken, Türkiye'nin bakışını ve hassasiyetlerini duyurmak gibi çok önemli bir görevimiz var. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Biraz sonra beraber izleyeceğimiz belgesel de bu bilincin ürünü." ifadelerini kullandı.

- "The Network" 9 farklı dilde izleyiciyle buluştu

Eren, "The Network" belgeseliyle FETÖ'nün gerçek yüzünü ve küresel çapta ne denli büyük bir tehdit olduğunu dünya kamuoyuna aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu amaçla Rusya, Japonya, Amerika, Türk Cumhuriyetleri ve birçok Avrupa ülkesinde etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce TRT bünyesindeki tüm kanallarımızda yayınlanan birçok belgesel ve haber paketinde, o geceyi ve ardındaki hain yapılanmayı etraflıca anlattık. Farklı dillerde yaptığımız yayınlarla, konferanslarla, forumlarla ve kitaplarla FETÖ'yle ve küresel ortakları tarafından yürütülen dezenformasyon ile etkin mücadele ettik. Bizler Türkiye'de FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve sinsi amaçlarını çok iyi biliyoruz. Uluslararası arenada ise örgüt, bir takım devletlerin ve çıkar gruplarının desteği ile yıllardır yürüttüğü PR çalışmaları neticesinde gerçek yüzünü gizlemeyi hala başarabiliyor."

Eren, FETÖ'nün çirkin yüzünü tüm dünyaya anlatabilmek adına belgeselin İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Rusça, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere 9 dilde izleyici ile buluştuğunu ve buluşmaya devam edeceğini dile getirdi.

- "FETÖ'yü dünyaya anlatmaya devam edeceğiz"

Belgeselin Brüksel, Londra, New York, Saraybosna, Priştina, Paris ve Roma'da gösteriminin yapıldığına işaret eden İbrahim Eren, "Biz kararlıyız. FETÖ'yü dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü, FETÖ konusundaki küresel farkındalığın artırılması ve örgütün maskesinin tüm dünyada düşürülmesi önceliklerimiz arasında." şeklinde konuştu.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Tunç'un yaptığı "The Network" belgeseli, yarın 16.00'da TRT World kanalında izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
belgesel FETÖ gala The Network trt world

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