FETÖ'nün Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapılanmasına ilişkin davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesindeki yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 25 sanıktan 4'üne 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi, aralarında iki eski dekanın da bulunduğu 20'si beraat etti, birinin dosyası ayrıldı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklardan eski SÜ Genel Sekreteri ve eski Hukuk Fakültesi Dekanı Ömer Ulukapı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Beraatini talep eden sanık Ulukapı, "Bu lanet örgütle hiçbir zaman bir alakam olmamıştır. Bilakis bu yapının mağdur ettiği kişilerden biriyim." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden, bir dönem Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yapan sanık Mehmet Ayan da "Benim FETÖ/PDY üyeliğinden, bu örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılmamı gerektirecek herhangi bir eylemim olmamıştır. Bu durumun açıkça vurgulandığı şekilde beraatime karar verilmesini talep ediyorum." beyanında bulundu.