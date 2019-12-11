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FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı" yeniden yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında örgütün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen ve yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'ın, yeniden yargılanmasını kararlaştırdı

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına karar verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle, sanık Yalçın'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Daire, bozma ilamında, yerel mahkemeden, sanık Yalçın'ın İstanbul'da derdest edildiği ileri sürülen düğünde yargılanan sanıkların dosya içeriğinin istenmesi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı kişilerin, sanık hakkında ifadesinin olup olmadığının sorulmasını istedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yalçın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı" İsmail Yalçın

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