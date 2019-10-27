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FETÖ’nün Türkiye finansman sorumlusu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

ABD’den üst düzey bir FETÖ üyesinin talimatıyla yurt içi ve yurt dışından toplanan paraların Türkiye içerisindeki örgüt üyelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 4 zanlı yakalanarak tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

FETÖ’nün Türkiye finansman sorumlusu tutuklandı

ABD’den üst düzey bir FETÖ üyesinin talimatıyla yurt içi ve yurt dışından toplanan paraların Türkiye içerisindeki örgüt üyelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 4 zanlı yakalanarak tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte ABD’de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K.’ye aktardığını belirledi. Polis, yapılan çalışmalarda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için üst düzey FETÖ üyesinin ABD’den para gönderdiğini saptadı. A.K.’nin Türkiye’de 81 ildeki örgüt üyelerine ve ailelerine talimatlar doğrultusunda toplanan paraları ulaştırdığı öğrenildi. Bu yöntemle zanlıların örgüt üyelerine binlerce lira para aktarıldığı saptandı.
Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye’de ilk kez FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis, 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.’yi gözaltına aldı. Zanlılar, 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlıların sorgulanı sürerken, polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. 14 Ekim günü gözaltına alınan zanlılardan M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K.’nin de aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı. Diğer 33 zanlının ise sorguları devam ediyor.

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