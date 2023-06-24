HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen yakalandı! F serisi Amerikan Doları, cep telefonları… Deliller bir bir ele geçirildi

Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen yakalandı! F serisi Amerikan Doları, cep telefonları… Deliller bir bir ele geçirildi

24.06.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar Esenyurt'ta yakalandı.Diğer şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen yakalandı! F serisi Amerikan Doları, cep telefonları… Deliller bir bir ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirledi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

fetullah-gulenin-yegeni-yakalandi_5847_dhaphoto5

ÖRGÜRSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Asiye Gülen'in Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olduğu, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal ile irtibat kaydı bulunduğu, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden olduğu öğrenildi.

fetullah-gulenin-yegeni-yakalandi_5847_dhaphoto2

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

fetullah-gulenin-yegeni-yakalandi_5847_dhaphoto8


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'
Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdiEşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi
Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'
Anahtar Kelimeler:
fetö

En Çok Okunan Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Rusya'da sıcak saatler! Wagner kurucusu Prigojin Rostov'da: 'Şoygu ve Gerasimov'u buraya istiyoruz'

Rusya'da sıcak saatler! Wagner kurucusu Prigojin Rostov'da: 'Şoygu ve Gerasimov'u buraya istiyoruz'

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!

ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.