Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen yakalandı! F serisi Amerikan Doları, cep telefonları… Deliller bir bir ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirledi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

ÖRGÜRSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Asiye Gülen'in Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydı olduğu, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal ile irtibat kaydı bulunduğu, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.



