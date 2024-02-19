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Irkçı söylemleriyle bilinen Geert Wilders'tan 'Feyza Altun' paylaşımı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 23:17 | Son Güncelleme:
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Irkçı söylemleriyle bilinen Hollanda aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Feyza Altun'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Wilder paylaşımında "Feyza Altun bir kahramandır" dedi.

Irkçı söylemleriyle bilinen Geert Wilders'tan 'Feyza Altun' paylaşımı

Avukat Feyza Altun'un yaptığı şeriat karşıtı paylaşımı gündem olmuştu. Altun, evindeki aramanın ardından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

"TÜRKİYE'DE ŞERİAT YOK"

Gözaltına alınan Feyza Altun, sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." ifadelerini kullandı.

WILDERS'TAN FEYZA ALTUN PAYLAŞIMI

Irkçı söylemleriyle bilinen Hollanda aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Feyza Altun'un bu ifadelerinin ardından X hesabından bir yorumda bulundu. Wilders, 'Feyza Altun bir kahramandır' dedi.

İşte o paylaşım...


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Avukat Feyza Altun Geert Wilders
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