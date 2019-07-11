Feyzioğlu'ndan hukuk reformu için 'Meclis 3 gün fazla çalışsın' talebi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk reformunun ilk paketinin çıkarılması için TBMM'nin 3 gün daha çalıştırılması gerektiğini söyledi. Hukuk reformunun temmuzda kanunlaşmasını dilediklerini belirten Feyzioğlu, "Biz de uyumayalım. Gecemizi gündüzümüze katalım. Tatile 3 gün geç çıkın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın, milletin beklentisi boşa çıkmasın. Ekime bu işi bırakmayalım" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele katıldı. Panel öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu, hukuk reformuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin şahlanmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını belirten Feyzioğlu, "Bugün Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir yargı, çok önemli bir hukuk reformu vardır. Türkiye'nin şahlanmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Türk milletinin potansiyelinin yüzde 100'ünün kullanılması, hiç kimsenin kendisini dışlanmış hissetmemesi için 82 milyonu adalet paydasında erişilebilir, güven veren adalet çizgisinde buluşturmamız gerekmektedir. Yargı reformunun ilk paketi hazırdır. Bunun temmuz ayı içinde kanunlaşmasını diliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da milletimize taahhüdü olmuştur. Dolayısıyla TBMM'nin, devletimizin Cumhurbaşkanı'nın sözünü havada bırakmamasını diliyoruz; çünkü halkımız, bu konuda haklı beklentiye girmiştir" diye konuştu.

'KÜÇÜK KONULARA İNDİRMEK İSTEYENLER, İYİ NİYETLİ DEĞİL'

Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurumlarınca yazılan yargı reformu paketiyle ilgili konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Ben 25 yılı bilerek, söylüyorum. Daha önce bu çapta, çoğulcu, katılımcı çalışma yürütülmemişti. Adalet Bakanlığı'mıza hepimizi işin içine katarak, gerçek anlamda katkı sunmamızı sağlayarak, böyle bir çalışmayı yürüttükleri için teşekkür ediyorum. Seçim bitti, Türkiye seçim ortamından çıkmak zorunda. Dağ gibi birikmiş sorunlarımız var. Bunların çözümünde yargı reformu, anahtar özelliği taşıyacaktır. Erzurum'da, herhalde benzetmeyi yerinde görürsünüz, kısrak düşünün; yarışmaya şahlanmaya hazır. Ülkenin buna binip şahlanması lazım. Herkes bunu bekliyor. Bunu sadece ceza indirimi, sadece pasaport gibi basit ve küçük konulara indirmek isteyenler, iyi niyetli değil" dedi.

'TÜRKİYE DÜŞMANLARI, YARGI REFORMUNU ÇIKARMAMIZI İSTEMİYOR'

Yargı reformu konusunda, yurt dışında Türkiye aleyhinde yayınlar yapıldığını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Hepsinde şunu söylüyorlar. 'Türkiye Cumhuriyeti; yargı reformunu yapmakta samimi değildir, ciddi değildir. Çünkü Türkiye zaten bir diktatörlüktür dolayısıyla güvenilmez, tehlikeli devlettir'. Biz de buradan, Erzurum'dan, milli iradenin 100 sene önce şahlandığı güzel şehirden tüm dünyaya sesleniyoruz. Hukuk devleti inşasında sağlam demokrasiyi, çok sağlam temellere oturtma iddiasında olmayan bir devlet, 1,5 sene boyunca binlerce kişiyi katarak, neden yargı reformu yapmak için uğraşsın ki? Böyle şey olur mu? Burada böyle samimi düşünce, ifade ve irade vardır. Türkiye düşmanlarına bu samimiyeti ve iradeyi sorgulama fırsatını TBMM'nin vermemesi lazımdır. Türkiye düşmanları, yargı reformunu çıkarmamızı istemiyor. Türkiye'yi diktatörlük olarak gösterip, senaryolarını rahatlıkla uygulayacakları alan oluşmasını istiyorlar. Bizim dünya kamuoyuna Türkiye'nin hukuk devletini, demokrasisini güçlendirmekte samimi olduğuna inandırmamızın tek yolu, vatandaşımıza hukuk güvenliğini eksiksiz vermektir. Düşünce özgürlüğünü güvence altına alacak, eleştiriyi güvence altına alacak, Yargıtay'ımızın içtihat üretmesini sağlayacak, keyfi tutuklamaları önleyecek, 'kes- yapıştır' kararların önüne geçecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin ilke kararlarını hakimlerin terfisinde en önemli ölçü haline getirerek, kanunlarda yazan özgürlüğe dair hükümlere geçerlik tanıyacak bu düzenlemeyi hayata geçirme zorunluğumuz var. Kendi insanımız için buna zorunluyuz, senaryoları geçersiz kılmak için buna zorunluyuz."

'BU İŞİ EKİME BIRAKMAYALIM'

Yargı reformu için TBMM'nin 3 gün daha fazla çalıştırılması çağrısında bulunan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Baro başkanlarımızla birlikte TBMM'ye sesleniyorum. Gelin, 3 gün daha çalışın. Hep birlikte çalışalım, biz de uyumayalım, gecemizi gündüzümüze katalım. Tatile 3 gün geç çıkın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın, milletin beklentisi boşa çıkmasın. Ekim ayına bu işi bırakmayalım, ilk paketi. Bu işi çıkaralım. Türkiye'nin başarısız olmasını bekleyenleri hep birlikte mahcup edelim" diye konuştu.

TBB Başkanı Feyzioğlu, daha sonra öğretim üyesi Dr. Zekeriya Türkmen, Prof. Dr. Esin Dayı, Barolar Birliği Başkan Yardımcısı avukat Hüseyin Özbek ile Prof. Dr. Yavuz Aslan'ın konuşmacı olduğu '100'üncü Yılında Erzurum Kongresi Paneli'ne katıldı.