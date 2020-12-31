HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Fiat Chrysler Automobiles ve Groupe PSA’nın birleşimine bir itiraz daha geldi!

Fiat Chrysler Automobiles ve Groupe PSA’nın birleşimine bir itiraz daha geldi!

31.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fiat Chrysler Automobiles ve Groupe PSA’nın birleşimine bir itiraz daha geldi!

Fiat Chrysler Automobiles ve Groupe PSA arasındaki birleşme, bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı. Bu birleşim bazı aksaklıklar yaşayarak günümüze kadar geldi. Birlik şimdi bir itirazla daha çalkalanıyor.

Karşılaştığı son engellerden birini daha ortadan kaldırılan ortaklık, şimdilerde yeni bir sorun ile uğraşıyor. Şu anda Chrysler'in torunu Walter P., bu birleşime itiraz etti. Frank B. Rhodes Jr, alternatif satın alma teklifinin bir parçası olarak, birleştirilmiş varlığın yaygın olarak alay edilen Stellantis adını benimsememesini öneriyor . Bunun yerine, otomobil üreticisinin "Chrysler-Dodge-Jeep-Ram Corporation" olarak bilinmesini öneriyor.

MERKEZİ ABD OLMALI

Üstelik Frank B. Rhodes Jr, şirketin genel merkezinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasını istiyor. Teklife ek olarak mevcut yönetim ve çalışanlara görev süresine bağlı olarak onları elde tutma primi verilmesinin de gerekli olduğu bildirildi. Önerinin kabul görmesi oldukça düşük olsa da, Rhodes, Stellantis'in ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi ile birleşmesine itiraz etti. Ayrıca ABD Senatörlerine, "Amerika'dan gelecekteki kârları azalacak" açıklamasını yaptığı için birleşmeye karşı çıkmalarını tavsiye ediyor. Hissedarlar birleşmeyi 4 Ocak'ta onaylamaya hazır olduğundan, son çare çabası muhtemelen hiçbir şey ifade etmeyecek. Bunu takiben, anlaşmanın 2021'in ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Euro NCAP'den 5 yıldız alan araçlar hangileri?Euro NCAP'den 5 yıldız alan araçlar hangileri?
16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Pert kayıtlı arabalara ilgi arttı! Ağır hasar kayıtlı araba alınır mı? nelere dikkat edilmeli?

Pert kayıtlı arabalara ilgi arttı!

Kaç çeşit otomatik vites vardır?

Kaç çeşit otomatik vites vardır?

Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?

Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?

Euro NCAP'den 5 yıldız alan araçlar hangileri?

Euro NCAP'den 5 yıldız alan araçlar hangileri?

İkinci el otomobil alırken dikkat! Patlak hava yastığı yerinden sünger çıkabilir

Patlak hava yastığı sebebiyle canınızdan olmayın!

Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?

Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.