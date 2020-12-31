Fiat Chrysler Automobiles ve Groupe PSA’nın birleşimine bir itiraz daha geldi!

Karşılaştığı son engellerden birini daha ortadan kaldırılan ortaklık, şimdilerde yeni bir sorun ile uğraşıyor. Şu anda Chrysler'in torunu Walter P., bu birleşime itiraz etti. Frank B. Rhodes Jr, alternatif satın alma teklifinin bir parçası olarak, birleştirilmiş varlığın yaygın olarak alay edilen Stellantis adını benimsememesini öneriyor . Bunun yerine, otomobil üreticisinin "Chrysler-Dodge-Jeep-Ram Corporation" olarak bilinmesini öneriyor.

MERKEZİ ABD OLMALI

Üstelik Frank B. Rhodes Jr, şirketin genel merkezinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasını istiyor. Teklife ek olarak mevcut yönetim ve çalışanlara görev süresine bağlı olarak onları elde tutma primi verilmesinin de gerekli olduğu bildirildi. Önerinin kabul görmesi oldukça düşük olsa da, Rhodes, Stellantis'in ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi ile birleşmesine itiraz etti. Ayrıca ABD Senatörlerine, "Amerika'dan gelecekteki kârları azalacak" açıklamasını yaptığı için birleşmeye karşı çıkmalarını tavsiye ediyor. Hissedarlar birleşmeyi 4 Ocak'ta onaylamaya hazır olduğundan, son çare çabası muhtemelen hiçbir şey ifade etmeyecek. Bunu takiben, anlaşmanın 2021'in ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması gerekiyor.



