"Fiber dönüşüm önceliğimiz"

CEM ŞAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2023 hedeflerinin, fiberi her haneye ulaştırmak ve en düşük 100 megabit değerleriyle geniş bant interneti kullandırmak olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlediklerini, her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından 17 yılda 537 milyar liralık yatırım yapıldığını, 2019 bütçelerinin de 23,2 milyar lira olduğunu ifade etti.

Fiber hatların uzunluğunun 345 bin kilometreye dayandığını dile getiren Sayan, abone sayısının da 2,7 milyon civarına ulaştığını bildirdi.

5G'ye geçişle veri kullanım miktarının daha da artacağına işaret eden Sayan, mobil haberleşme altyapılarının ana şebekesinde ve baz istasyonlarının bağlantısında fiberin kullanılmasının gerekeceğini söyledi.

Sayan, fiber yatırımlarının daha da artırılmasının ve iyi planlanmasının gelecek yılların en önemli konularından birisi olacağını belirterek, "Fiber altyapısını ülke sathında hızla yaygınlaştırmak için çalışmalar devam ediyor. Bu konuda yetkilendirdiğimiz altyapı işletmecilerinin önünü açmak için her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.