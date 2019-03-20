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Fidesz'in EPP üyeliği askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:05 | Son Güncelleme

Fidesz'in EPP üyeliği askıya alındı

BRÜKSEL (AA) - Macaristan'da iktidardaki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin, son dönemde kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EPP) üyeliği askıya alındı.

EPP'nin Brüksel'deki toplantısına Fidesz lideri Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve parti delegeleri katıldı.

Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınması yönündeki öneri, 3'e karşı 190 oyla kabul edildi.

Parti üyeliğinin askıya alınması sonucu Fidesz, EPP'nin toplantılarına katılamayacak, oy hakkı olmayacak ve çeşitli koltuklara aday gösteremeyecek.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan-demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

9 ülkeden 13 EPP üyesinin Fidesz'in Avrupa değerlerine uymadığını öne sürerek EPP'den atılmasını istemesi, mayıs ayında düzenlenecek AP seçimleri öncesi EPP'de ciddi kriz yaşanabileceği şeklinde yorumlara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AP EPP Fidesz Macaristan Viktor Orban

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