Fidye yazılımı çetelerinin kullandığı beş yönteme dikkat!

Fidye yazılımları birkaç yıl önce şifrelenmiş dosyaları büyük ölçekte yayma eğilimindeyken, bugün saldırılar daha odaklı hale geldi. Dolandırıcılar artık her hedefi ayrıntılı olarak inceliyor ve sızabilecekleri güvenlik açığı arıyor. Kötü şöhretli fidye yazılımı çeteleri, geleneksel pazarlama tekniklerini kullanarak tam teşekküllü bir çevrimiçi hizmet sağlayıcısı gibi davranıyor.

Uzmanlar, Darkside fidye yazılımı çetesinin davranışlarından hareketle söz konusu dönüşümün beş aşamasını belirledi. Açıklamada söz konusu aşamalara ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

'Darkside, basınla aktif olarak iletişim kuruyor. Web sitelerinde gazetecilerin soru sormalarına, ilk elden bilgi almalarına ve çalınan bilgilerin ne zaman yayınlanacağını öğrenmelerine olanak tanıyan bir basın merkezi mevcut. Böylece DarkSide operatörleri ağlarda olabildiğince fazla etki elde etmeye çalışıyor. Fidye yazılımı grupları, şifre çözme şirketleriyle iş birliği yapıyor. Çünkü devlete ait birçok şirketin siber suçlularla müzakerelere girmesi yasak. Bu, meşru veri şifre çözme hizmetleri sağlayan aracılara dair talep yaratıyor. Darkside, gelirinin bir kısmını hayır kurumlarına bağışladığını iddia ediyor. Böylelikle suçu finanse etmek istemeyenlere paralarının bir kısmının iyi bir amaca gideceğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı hayır kurumlarının yasa dışı para kabul etmeleri yasak ve bu tür ödemeler donduruluyor. Siber suçlular çalınan verileri ve pazarı dikkatli bir şekilde analiz ediyor. Bilgileri yayınlamadan önce şirketin bağlantılarını inceleyerek tanınmış müşterileri, ortakları ve rakipleri belirliyor. Kaspersky uzmanları, bunun temel amacının hedeflenen hasarı en üst düzeye çıkarmak, kurbanları sindirmek ve fidye alma şansını artırmak olduğunu belirtiyor.'