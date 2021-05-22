Fidye yazılımlar: 2020'de 170 milyar dolar hasara neden olan yazılımlara karşı eylem çağrısı

Küresel teknoloji şirketleri ve emniyet teşkilatları, fidye yazılımlarına karşı agresif ve acil bir eylem çağrısında bulundu.

Aralarında Microsoft, Amazon, FBI ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın da yer aldığı Fidye Yazılım Görev Gücü (RTF) adlı oluşum, hükümetlere yaklaşık 50 maddelik bir tavsiye listesi sundu.

Fidye yazılımları artık okullar ve hastaneler gibi kurumları da düzenli olarak hedef alıyor.

Hackerlar bu yazılımı kullanarak kurumdaki bilgileri ele geçiriyor veya bilgisayarları kullanılamaz hale getiriyor ve sonrasında da verileri geri vermek veya bilgisayarları kullanılır hale geri getirmek için para talep ediyor.

RTF konuyla ilgili raporunu ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine de sundu.

Rapora göre bu tür yazılımlar son birkaç yılda birer ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kamu sağlığı tehdidine dönüştü.

RTF Eş Başkanı Jen Ellis bu saldırıların her gün çok sayıda kişiyi etkilediğini söyledi.

Rapid 7 adlı siber güvenlik şirketinde çalışan Ellis "Bunun ekonomiye de devasa bir etkisi var. İnsanların ihtiyaç duydukları kritik hizmetlere erişimini engellediği anlar oluyor" dedi ve ekledi: