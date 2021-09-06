FIFA Online 4 ücretsiz olarak Türkiye'de!

101XP firması geçtiğimiz günlerde yayıncısı olduğu EA SPORTS FIFA Online 4 oyununun 2 Eylül tarihinde servise sunulacağını belirtmişti. Nitekim öyle de oldu. Electronic Arts tarafından geliştirilen ücretsiz futbol bilgisayar oyunu EA Sports FIFA Online 4'ün Türkiye sunucuları açıldı.

Arayüzü ve seslendirmesiyle Türkçe olarak oynanabilecek FIFA Online 4'ün maç anlatımlarında Murat Kosova ve Nebil Evren var. Farklı oyun modları ve karşılaşma türleri ile oyuncuların karşısına çıkan FIFA Online 4'te UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte 30+ farklı ligden 600’den fazla takım bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve tüm Türkiye Süper Ligi takımları da FIFA Online 4’te yer alıyor. Farklı oyun modları ve karşılaşma türleri ile oyuncuların karşısına çıkan oyunun detayları ise şöyle:

Türkiye’deki oyuncular için sunulan içerikler;

1v1 Dereceli Maçlar

Teknik Direktörlük Modu

Lig Maçları

Arkadaşlarla oynamak için özel maçlar

Oyunun açılış versiyonunda oyun içi kulüpler ve farklı klasmanlardan futbolcular bulunuyor. Bunlar;

Live: Aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpleri

Aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpleri Club Heroes: Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcu

Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcu World Hero Debut: Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonası’nda harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızlar

Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonası’nda harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızlar Turkish Club Stars: Türkiye’de aktif olarak futbol oynayan 60 ünlü futbolcu

FIFA ONLINE 4 NASIL İNDİRİLİR?

FIFA Online 4, 101XP’nin resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor.

Daha fazla içerik ve oyun modu ileride açıklanacak.

