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"Figüran polisler"den trafikte denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Samsun'da İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı uygulama kapsamında sivil trafik ekipleri, yaya geçitlerinde çocuklar, engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlarla bekleyerek yol vermeyen sürücüleri denetliyor - Komiser yardımcısı Belma Yeşilkanat: - "Farkındalık, bilgilendirme ve algı yönetimindeki faaliyetlerimizi daha da artırmak için yoğunlukla engelli vatandaşlarımız, hamile bayanlar ve çocuklar üzerinden yapıyoruz ki daha çok dikkat çeksin" - "Figüran kullanıyoruz, uymayan sürücülerimizi ilerideki ekibimize bildiriyoruz, onlar durduruyor. İlk önce uyarı bazında işlem yapıyoruz"

RECEP BİLEK - Samsun'da, İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı uygulama kapsamında sivil trafik ekipleri, yaya geçitlerinde çocuklar, engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlarla yolun karşısına geçmek için bekleyerek yol vermeyen sürücüleri denetliyor.

Yurt genelinde 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesinin ardından Samsun'da hayata geçirilen proje ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farkındalık, bilgilendirme ve algı yönetimi faaliyetleri yürütülüyor.

Uygulama kapsamında, kentin ışıksız yaya geçitlerinde, yanlarında hamile kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlar bulunan sivil trafik polisleri, yolun karşısına geçmek isterken durmayan sürücüleri ileride bekleyen polis ekiplerine bildiriyor.

Ekipler, durdurdukları sürücülere bilgilendirme broşürleri vererek trafik kurallarına uyulması ve ışıksız yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara verilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlk etapta trafik cezası kesilmeyen sürücülerde, farkındalığın oluşması amaçlanıyor.

- "Figüran kullanıyoruz, uymayan sürücülerimizi ilerideki ekibimize bildiriyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Belma Yeşilkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde değişikliğe gidildiğini söyledi.

"Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkında vermek zorundadır" hükmünün getirildiğini ve ülke genelinde yıl boyu devam edecek farkındalık, bilgilendirme ve algı yönetimi faaliyetlerinin yapılmasının kararlaştırıldığını kaydeden Yeşilkanat, şöyle devam etti:

"Samsun'da 274 ışıksız yaya ve okul geçidinde öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü Mustafa Akar ve diğer kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 5 bin bilgilendirme broşürü dağıttık. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Bugün Öğrenciler Geleceğin Eğitimli Sürücüleri' projesini de gerçekleştirdik."

Geçen eğitim öğretim yılında her hafta cuma günü okul çıkış saatlerinde uygulama yaptıklarını kaydeden Yeşilkanat, "Figüran olarak okul çağındaki çocuklarımızı kullandık. Bunlara trafik şapkaları, yelekler giydirerek ellerine broşür vererek araçları durdurup broşür dağıttık. Farkındalık, bilgilendirme ve algı yönetimindeki faaliyetlerimizi daha da artırmak için yoğunlukla engelli vatandaşlarımız, hamile bayanlar ve çocuklar üzerinden yapıyoruz ki daha çok dikkat çeksin. Figüran kullanıyoruz, uymayan sürücülerimizi ilerideki ekibimize bildiriyoruz, onlar durduruyor. İlk önce uyarı bazında işlem yapıyoruz." diye konuştu.

Yeşilkanat, bu uygulamayı iki ay uyarı şeklinde yaptıklarını, kurallara uymayan sürücülere ceza yazmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

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