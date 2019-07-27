"Figüran polisler"den trafikte denetim

- "Figüran kullanıyoruz, uymayan sürücülerimizi ilerideki ekibimize bildiriyoruz"

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Belma Yeşilkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde değişikliğe gidildiğini söyledi.

"Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkında vermek zorundadır" hükmünün getirildiğini ve ülke genelinde yıl boyu devam edecek farkındalık, bilgilendirme ve algı yönetimi faaliyetlerinin yapılmasının kararlaştırıldığını kaydeden Yeşilkanat, şöyle devam etti:

"Samsun'da 274 ışıksız yaya ve okul geçidinde öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü Mustafa Akar ve diğer kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 5 bin bilgilendirme broşürü dağıttık. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Bugün Öğrenciler Geleceğin Eğitimli Sürücüleri' projesini de gerçekleştirdik."