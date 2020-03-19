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  4. Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 08:20 | Son Güncelleme

Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı.

Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

(AA)

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koronavirüs Fiji

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