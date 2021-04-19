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Fiji’de pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!

19.04.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiji Cumhuriyeti'nde bir yıl sonra 53 yaşında bir kadının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ülkenin en büyük iki kenti Nadi ve Lautoka'da ilk kez karantina ilan edildi.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı neredeyse bir yıl boyunca direnen 896 bin nüfuslu Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fuji Cumhuriyeti'nde geçen Nisan ayından sonra ilk Kovid-19 vakası görüldü. Yetkililer, 53 yaşındaki bir kadının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederken, ülkenin en büyük iki kenti olan Nadi ve Lautoka'da ilk kez karantina ilan edildiği açıklandı.

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Fiji Sağlık Departmanı tarafınan yapılan açıklamada, "Hızlı temas takibine yardımcı olmak ve daha fazla bulaş olasılığını azaltmak için Nadi ve Lautoka bölgelerinde bu sabah 04:00 itibari ile karantina ilan ediyoruz. Tüm Fijililer evde kalmalı. Halka açık toplantılar olmamalı. Temel tıbbi hizmetler dışında hiçbir hizmet çalışmamalıdır" denildi. Fiji’de pandeminin başından beri 100’den az vaka görüldüğü ve sadece 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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