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FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: ÖLÜ VE YARALILAR VAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 07:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA / İSTANBUL DHA
Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda binada mahsur kalanlar arasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar

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