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Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var' sözleri olay oldu! AK Parti'den çok sert tepki

31.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var' sözleri olay oldu! AK Parti'den çok sert tepki

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var" sözlerine AK Parti'den çok sert tepki geldi.

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Programda 28 Şubat olayları tartışılırken, Sağlar'ın kullandığı ifadeler tartışma yarattı.

Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: BU FAŞİST ZİHNİYETTİR

Sağlar'ın açıklamalarına en sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada " ’Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum’ demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz." dedi.

fıkrı saglar

Çelik'in açıklamaları şöyle;

"2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” demiş.
Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir.
Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir.
Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...

'CHP İÇİN KRİNİKLEŞMİŞ BİR VAKADIR'

Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.

Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor.

Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Barbarlar, tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadı. Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar.

Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır.

Barbarlık pusuda bekliyor. CHP'li Sağlar'ın kadınları rencide eden ve giyim tarzına göre yargılayan nefret dolu açıklaması, bugünün CHP'sinde halen bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanmadığını göstermektedir.

'FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Demek ki 2021 yılında da faşizmle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü demokratikleşme iradesi sayesinde, "başörtüsü yasağı" denilen barbarlık tarihin mezarlığına gömülmüştür.

Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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