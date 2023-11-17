Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.14'te Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

YERİN 78 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE KAYDEDİLDİ

USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias Adası'nın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Depremde can veya mal kaybı olmadı.

DÜNYADA SİSMİK HAREKETLERİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELERDEN BİRİ: FİLİPİNLER

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor. (AA)

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA!

Deprem anına ait olduğu iddia edilen bir videoda ise korku ve panik yaşayan insanlar yer alıyor. Bir alışveriş merkezi olduğu tahmin edilen yerde, düşen parçalar olduğu görülüyor.









