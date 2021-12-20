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Filipinler'de Rai Tayfunu: Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 375'e yükseldi

20.12.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de yaşanan Rai Tayfunu'nda ölü sayısı 375'e yükseldi. Can ve mal kaybının yaşandığı ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerini vuran tayfun, kurtarma ekipleri tarafından tam bir 'kıyım' olarak nitelendirildi. Ülkede tayfunun toprak kayması ve sel gibi doğa olaylarına neden olmasıyla daha çok can kaybının yaşanmasından endişe ediliyor.

Filipinler'de Rai Tayfunu: Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 375'e yükseldi

Geçtiğimiz hafta Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ve Filipinler Ulusal Polis Teşkilatından edinilen bilgilere göre felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 375'e yükseldi. Can kayıplarının yarısından fazlasının ülkenin en popüler turistik bölgelerine ev sahipliği yapan Visayas'dan bildirildiği belirtilirken, kayıp 56 kişiyi arama çalışmaları felaketin 5. gününde de devam etti.

700 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

En az 500 kişinin yaralanmasına yol açan tayfunun ardından ekiplerin yaklaşık 227 şehir ve kasabada kesintiye uğrayan elektrik ve cep telefonu hizmetlerini eski haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Üç bölgesel havalimanını kullanılamaz hale getiren tayfunun, ülke genelinde 700 bin kişinin hayatını olumsuz etkilediği ifade edilirken, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli bölgelere ve sığınaklara tahliye edildiği de bildirildi. Öte yandan sahil güvenlik güçleri, tayfunun harap ettiği popüler bir sörf merkezi olan Siargao Adası'nda mahsur kalan 29 turistin tahliye edildiğini duyurdu.

"TAM BİR KIYIM"

Kurtarma ekipleri, karşılaştıkları manzaraları "tam bir kıyım" olarak nitelendirdi.

filipinler rai tayfunu

DUDERTE'DEN DESTEK SÖZÜ

Güney Leyte eyaletindeki Maasin şehrindeki yetkililerle görüşen ve denetimlerde bulunan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise felaketten etkilenen bölgelere ziyaretlerini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Ülkenin Covid-19'un yıkıcı ekonomik etkileri nedeniyle kaynak sorunu yaşadığını belirten Duderte, buna rağmen felaketzedelere yaklaşık 56 milyon dolarlık destek sözü verdi.

filipinler rai tayfunu

HAYATI FELÇ ETTİ

Filipinler, geçtiğimiz Perşembe ve Cumartesi günleri arasındaki 3 günlük süre zarfında Rai Tayfunu'na teslim olmuş, şiddetli rüzgarlar ve sel baskınları nedeniyle binlerce yapı kullanılamaz hale gelmişti. Telefon ve elektrik kesintileri hayatı felç ederken, kara ve hava ulaşımı da uzun süreli kesintiye uğramıştı. Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi’nden (PAGASA) yapılan açıklamada, tayfunun Cumartesi günü itibariyle etkisini tamamen yitirerek ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu.

filipinler rai tayfunu

İHA-AA

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