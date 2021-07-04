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Filipinler'deki askeri uçak kazasında ölü sayısı 45'e yükseldi

04.07.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'in Sulu eyaletinde askeri bir uçak iniş sırasında düşmüştü. Korkunç kazada bilanço giderek ağırlaşıyor. Öyle ki hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükselirken 5 askeri personel ise hala kayıp.

Filipinler'deki askeri uçak kazasında ölü sayısı 45'e yükseldi

Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait 92 kişiyi taşıyan C-130 Hercules tipi askeri uçağın iniş sırasında düştüğü bildirilmişti.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 42’si askeri personel, 3’ü sivil olmak üzere 45’e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yaralıların sayısının 49’u askeri personel, 4’ü sivil olmak üzere 53’e ulaştığı ifade edildi.

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5 ASKERİ PERSONEL HALA KAYIP

Uçakta bulunan 5 askeri personelin ise hala kayıp olduğu açıklandı.

Sulu Müşterek Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada ise, kazadan sonra en az 50 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve bazı yaralıların ise Zamboanga şehrine sevk edildiği ifade edildi.

Sulu Müşterek Görev Gücü Komutanı William N Gonzales, uçakta bulunan askeri personelin bugün birliklerine katılarak, Sulu merkezli terör örgütü Ebu Seyyaf'a karşı yapılan operasyonlara destek vereceklerini aktardı.

Terör örgütü, 2014 yılında DEAŞ’a bağlı olduklarını ilan etmişti.

ABD'NİN VERDİĞİ UÇAKLARDAN BİRİYDİ

Düşen askeri uçağın, ABD hükümetinin askeri finansman programı kapsamında Filipinlere verdiği iki uçaktan biri olduğu ifade edildi.

Bugün yaşanan askeri uçak kazası, 1993'te Filipinler Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 uçağını düşmesi sonucu 30 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana en kötü askeri hava felaketi olarak kayıtlara geçti. (İHA)

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