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Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundan 43 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'in doğusunu vurması beklenen Kammuri Tayfunu nedeniyle bölgeden 43 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler Ulusal Meteoroloji Ajansı, rüzgar hızının saatte 185 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Kammuri'nin bugün geç saatlerde ya da yarın sabah ülkenin doğu adalarını vurmaya başlayacağını duyurdu.

Yetkililer, Kammuri Tayfunu'ndan en çok etkilenmesi öngörülen bölgenin, takım adanın en kalabalığı Luzon olacağı, başkent Manila ve çevresindeki illerin aşırı yağış almasının beklendiğini açıkladı.

Kammuri'nin vuracağı ülkenin doğusundan 43 bin kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Filipinler'de bu yıl 20. tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı yolu izleyeceği kaydedildi.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Kammuri Tayfunu

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