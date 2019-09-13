HABER

Filipinler'de 277 Çinliye internet dolandırıcılığından gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Filipinler'de 277 Çinliye internet dolandırıcılığından gözaltı

MANILA (AA) - Filipinli yetkililer, internet üzerinden dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 277 Çin vatandaşını gözaltına aldı.

Yetkililer, Çin'deki binden fazla kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları gerekçesiyle 277 Çin vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Filipinler Göç Komisyonu Başkanı Jaime Morente, Pasig kentindeki Ortigas finans bölgesinde çarşamba günü gerçekleşen gözaltıların Çin'in Manila Büyükelçiliğinin Filipin makamlarına konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmasının ardından yapıldığını belirtti. Operasyonunun Çin makamlarıyla koordineli şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Çin makamları, gözaltına alınanların Çin'de de dolandırıcılık sebebiyle arandığını ve pasaportlarının iptal edildiğini doğruladı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Artvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktıArtvin’in şampiyon boğaları Muğla’daki şampiyona için yola çıktı
67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Filipinler

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.