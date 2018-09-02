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Filipinler'de bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Isulan kentindeki internet kafeye el yapımı bombayla düzenlenen saldırıda bir kişi öldü

MANILA (AA) - Filipinler'de internet kafeye yapılan bombalı saldırıda bir kişi öldü.

Sultan Kudarat eyaletindeki Isulan kentinde, bir internet kafeye el yapımı bombayla saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bölge Ordu Komutanlığından yapılan açıklamada, kente giriş ve çıkışlarında güvelik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Isulan kentinden geçen hafta yerel bir festivale gidenlerin arasına karışan saldırganın bıraktığı çanta içindeki bombanın patlaması sonucu 3 kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Çantayı yerleştirdiğinden şüphelenilen kişinin kargaşa sırasında kaçtığı açıklanmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Filipinler ordusu ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar nedeniyle kırsal alana sıkışan radikal militanların bu eylemleri düzenlemiş olabileceği sanılıyor.

Mindanao bölgesindeki Basilan şehrinde de geçen ay askeri kontrol noktasında bomba yüklü minibüsün patlatılması sonucu 4'ü sivil 13 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Filipinler Isulan Sultan Kudarat

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