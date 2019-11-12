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Filipinler'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

Filipinler'de çatışma

Filipinler'de ordu birlikleri ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada, 6 askerin öldüğü, 20 askerin yaralandığı bildirildi.

CNN Philippines'in haberine göre, Borongan şehrinin Doğu Samar bölgesinde Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile Filipinler ordusu arasında çatışma çıktı.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, çatışma öncesinde, askerleri hedef alan isyancılar tarafından yerleştirilen 6 el yapımı bombanın eş zamanlı infilak ettiği bildirildi.

Yaklaşık 30 dakika süren çatışmada 6 askerin hayatını kaybettiğini, 20 askerin yaralandığını belirten yetkililer, hükümet güçlerinin 1 isyancının cesedini ele geçirdiğini, yaralı isyancıların sayısının ise henüz belirsiz olduğunu kaydetti.

Filipinler Komünist Partisinin (CCP) silahlı kanadı NPA, 1969'dan bu yana hükümete karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Ülkede, Rodrigo Duterte'nin 2016'da devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu.

Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Yeni Halk Ordusu (NPA)

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