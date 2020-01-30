Filipinler'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Filipinler'de, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Vuhan'dan ülkeye Hong Kong üzerinden gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadının hafif öksürük şikayeti üzerine 25 Ocak'ta doktora başvurduğu belirtildi.

Akabinde Metro Manila bölgesinde bir devlet hastanesine yatırılan hastada yeni tip koronavirüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, ancak hastada halihazırda herhangi bir semptomun görülmediği vurgulandı.

Virüs şüphesiyle 23 kişinin müşahede altında olduğu da aktarılan açıklamada, taburcu edilen 5 kişinin ise sıkı gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.