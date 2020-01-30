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Filipinler'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Filipinler'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Filipinler'de, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Vuhan'dan ülkeye Hong Kong üzerinden gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadının hafif öksürük şikayeti üzerine 25 Ocak'ta doktora başvurduğu belirtildi.

Akabinde Metro Manila bölgesinde bir devlet hastanesine yatırılan hastada yeni tip koronavirüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, ancak hastada halihazırda herhangi bir semptomun görülmediği vurgulandı.

Virüs şüphesiyle 23 kişinin müşahede altında olduğu da aktarılan açıklamada, taburcu edilen 5 kişinin ise sıkı gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler yeni tip koronavirüs (2019-nVoC)

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