HABER

Filipinler'de yeni bir insan türü bulundu

11.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Luzon adasındaki bir mağarada bulunan 13 fosil kemik ve diş kalıntısı, "Homo luzonensis" adı verilen yeni türün ilk insanlarla, daha yakın dönemde yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özelliklere sahip olduğuna işaret ediyor.

Filipinler'de yeni bir insan türü bulundu

Filipinler'in Luzon adasında nesli tükenmiş yeni bir insan türü bulundu.

Adadaki bir mağarada bulunan 13 fosil kemik ve diş kalıntısı, "Homo luzonensis" adı verilen yeni türün ilk insanlarla, daha yakın dönemde yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özelliklere sahip olduğuna işaret ediyor.

Bilim insanlarına göre, bu buluş ilk insanların Afrika'dan Güney Doğu Asya'ya uzanan bir yolculuğa çıktığının da göstergesi.

Araştırmacılara göre, dişler ve iskelet parçaları, bölgedeki evrim sürecinin sanılandan çok daha karmaşık olduğunu ve ilk insanların geldiği dönemde burada üç-dört türün daha olduğunu gösteriyor.

Kemikler, 50**-67 bin yıl öncesine ait**

Bu türlerden biri "Hobbit" adı verilen ve 50 bin yıl öncesine kadar Endonezya'nın Flores adasında yaşayan Homo floresiensis.

Bilim dergisi Nature'da yer alan bulgulara göre, Callao mağarasında bulunan iskelet parçaları ve dişler, 50 bin ile 67 bin yıl öncesindeki bir dönemde yaşamış üç yetişkin ve bir çocuğa ait.

Bulunan parçalar arasında dişlerin yanı sıra el ve ayak kemikleriyle kırık bir kalça kemiği de var.

Uzmanlara göre, "Homo luzonensis" yakın zamanda yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özellikler gösteriyor.

Ancak bu tür, Afrika'da 2-4 milyon yıl önce yaşayan ve iki ayağı üzerinde yürüyen maymun benzeri Australopithecus'lar ve Homo türünün ilk üyelerinkine benzer özellikler de taşıyor.

Homo Luzonensis'in el ayak ve ayak parmaklarının kavisli olması tırmanmanın bu tür için önemli bir aktivite olduğuna işaret ediyor.

Tırmanma, Australopithecus'ların da en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Bilim insanlarına göre, Australopithecus benzeri bir türün Güney Doğu Asya'ya ulaşmış olması insan ailesi ağacında Afrika'yı ilk kimin terk etiğine ilişkin tezleri değiştirebilecek nitelikte bir gelişme.

Daha önce Homo erectus'un, Afrika'dan ayrılan ilk tür olduğu düşünülüyordu.

Luzon adasına sadece denizden ulaşılabilmesi insanların buraya nasıl geldiği konusunda da soru işaretleri doğuruyor.

Çiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktıÇiğ domuz eti yiyen adamın vücudundan yüzlerce solucan yumurtası çıktı
Öz Taşıma İş Twitter gündemine girdiÖz Taşıma İş Twitter gündemine girdi
Öğrenciler, kumbaralarını kitap almak için açtıÖğrenciler, kumbaralarını kitap almak için açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekatı! Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! Hedefler imha edildi

Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.