Filipinler'de yeni bir insan türü bulundu

Filipinler'in Luzon adasında nesli tükenmiş yeni bir insan türü bulundu.

Adadaki bir mağarada bulunan 13 fosil kemik ve diş kalıntısı, "Homo luzonensis" adı verilen yeni türün ilk insanlarla, daha yakın dönemde yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özelliklere sahip olduğuna işaret ediyor.

Bilim insanlarına göre, bu buluş ilk insanların Afrika'dan Güney Doğu Asya'ya uzanan bir yolculuğa çıktığının da göstergesi.

Araştırmacılara göre, dişler ve iskelet parçaları, bölgedeki evrim sürecinin sanılandan çok daha karmaşık olduğunu ve ilk insanların geldiği dönemde burada üç-dört türün daha olduğunu gösteriyor.

Kemikler, 50**-67 bin yıl öncesine ait**

Bu türlerden biri "Hobbit" adı verilen ve 50 bin yıl öncesine kadar Endonezya'nın Flores adasında yaşayan Homo floresiensis.

Bilim dergisi Nature'da yer alan bulgulara göre, Callao mağarasında bulunan iskelet parçaları ve dişler, 50 bin ile 67 bin yıl öncesindeki bir dönemde yaşamış üç yetişkin ve bir çocuğa ait.

Bulunan parçalar arasında dişlerin yanı sıra el ve ayak kemikleriyle kırık bir kalça kemiği de var.