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Filipinler'deki kızamık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yılbaşından bu yana kızamık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 286'ya yükseldi - 5 yaşın altında yaklaşık 3,7 milyon çocuğun tehlike altında olduğu sanılıyor

Filipinler'de görülen kızamık salgınında yılbaşından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 286'ya çıktı.

"ReliefWeb" sitesinde yer alan habere göre, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yılbaşından bu yana çoğu çocuk ve bebek 286 kişi hayatını kaybetti.

Kızamık nedeniyle bu yıl şimdiye kadar kaydedilen ölüm sayısının, geçen yılın tamamından yüzde 42 daha fazla olduğu ifade edildi.

Kızılhaç, salgının devam ettiği ülkede, 5 yaşın altında tahmini 3,7 milyon çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede yüzde 100 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ülkede görülen kızamık vakalarının sayısı 19 bine yaklaşırken, bunlardan en fazlasının Calabarzon bölgesinde kaydedildiği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay ebeveynlere çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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Filipinler kızamık

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