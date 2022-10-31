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  4. Filipinler’deki Nalgae Tayfunu’nda can kaybı 100’ü aştı

Filipinler’deki Nalgae Tayfunu’nda can kaybı 100’ü aştı

31.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nalgae Tayfunu’nun vurduğu Filipinler’de can kaybı 105 yükselirken 63 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Filipinler’in güney kesimlerine geçtiğimiz Cuma itibariyle ulaşan Nalgae Tayfunu etkisini kaybederken, can kaybı da yükseldi.

Filipinlerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 105’e yükselirken 63 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Toprak kaymasının ve selin neden olduğu Maguindanao’da 53 kişi hayatını kaybederken. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Bangsamoro Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Naguib Sinarimbo, açıklanan kayıp sayısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Sinarimbo, Maguindanao’nun Kusiong köyünde enkaz altında kalan ve hala ulaşılamayan insanların kayıp bildirisi yapamayacaklarını çünkü tüm aile üyelerinin göçük altında kalarak can verdiğini söyledi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Ülkede, tahliye merkezlerine ve akrabalarının evlerine sığınan 975 binden fazla köylü de dahil olmak üzere yaklaşık 1,9 milyon kişi Nalgae Tayfun’undan etkilendi.

Yetkililer en az 4 bin 100 evin ve yaklaşık 40 bin dönümlük arazideki pirinç ve diğer mahsullerin sel suları altında kalarak zarar gördüğünü açıkladı. Maddi zararın boyutunun yaklaşık 13 milyon dolar olduğu ifade edilirken, tarım arazilerinde de en az 7.5 milyon dolarlık maddi zarar kayda geçtiği öğrenildi.

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