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Filipinler’i Phanfone Tayfunu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 10:58 | Son Güncelleme

Filipinler’de Noel akşamı etkili olan Phanfone Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye merkezlerinde ve limanlarda mahsur kaldı.Filipinler’de Noel akşamı etkili olan tayfun nedeniyle yetkililer tarafından alarm verildi.

Filipinler’i Phanfone Tayfunu vurdu

Filipinler’de Noel akşamı etkili olan Phanfone Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye merkezlerinde ve limanlarda mahsur kaldı.
Filipinler’de Noel akşamı etkili olan tayfun nedeniyle yetkililer tarafından alarm verildi. Noel kutlamaları sırasında etkili olan Phanfone Tayfunu, binlerce kişiyi limanlarda ve tahliye merkezlerinde mahsur bıraktı. Çok sayıda evde maddi hasara yol açan tayfun, ağaçları devrilmesine ve ülkenin fırtınaya eğilimli bölgesindeki şehirlerde elektrik kesintilerine neden oldu. Sahil güvenlik görevlisi, aileleriyle birlikte Noel Arifesinde gece yarısı saatlerinde eve gitmeye çalışan 25 binden fazla kişinin limanlarda mahsur kaldığını söyledi. Başkent Manila’da da uçuşlar iptal edilirken, şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı ifade edildi.
Sivil savunma yetkilileri ise 10 binden fazla vatandaşın geceyi, tahliye merkezlerine dönüştürülen okullarda, spor salonlarında ve hükümet binalarında geçirdiğini söyledi.
Geceyi 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte yerel hava durumu servis bürosunda geçiren Ailyn Metran, "Çok korkutucuydu. Cam ve pencereler paramparça oldu" ifadelerini kullandı.

Phanfone Tayfunu etkisini arttıracak
Hava durumu yetkilileri, tayfunun dün gece etkisini arttırmasının ardından hızının saatte 195 kilometreyi bulabileceğini bildirdi. Yetkililer, tayfunun hafif malzemelerden yapılmış evlere zarar verebileceği konusunda da uyarı yaptı. Phanfone Tayfununun, Güney Çin Denizi’ne yönelmeden önce Perşembe günü erken saatlerde daha fazla yıkıcı rüzgar ve şiddetli yağışlarla adayı vurması bekleniyor.
Öte yandan Phanfone Tayfunu, zayıf olmasına rağmen 2013 yılında 7 bin 300’den fazla insanın ölümüne ve kaybolmasına neden olmuştu.

Filipinler’i Phanfone Tayfunu vurdu

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