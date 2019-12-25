Filipinler’i Phanfone Tayfunu vurdu

Filipinler’de Noel akşamı etkili olan Phanfone Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye merkezlerinde ve limanlarda mahsur kaldı.

Filipinler’de Noel akşamı etkili olan tayfun nedeniyle yetkililer tarafından alarm verildi. Noel kutlamaları sırasında etkili olan Phanfone Tayfunu, binlerce kişiyi limanlarda ve tahliye merkezlerinde mahsur bıraktı. Çok sayıda evde maddi hasara yol açan tayfun, ağaçları devrilmesine ve ülkenin fırtınaya eğilimli bölgesindeki şehirlerde elektrik kesintilerine neden oldu. Sahil güvenlik görevlisi, aileleriyle birlikte Noel Arifesinde gece yarısı saatlerinde eve gitmeye çalışan 25 binden fazla kişinin limanlarda mahsur kaldığını söyledi. Başkent Manila’da da uçuşlar iptal edilirken, şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı ifade edildi.

Sivil savunma yetkilileri ise 10 binden fazla vatandaşın geceyi, tahliye merkezlerine dönüştürülen okullarda, spor salonlarında ve hükümet binalarında geçirdiğini söyledi.

Geceyi 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte yerel hava durumu servis bürosunda geçiren Ailyn Metran, "Çok korkutucuydu. Cam ve pencereler paramparça oldu" ifadelerini kullandı.