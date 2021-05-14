Filistin'de neler oluyor? İsrail neden Filistin'e saldırıyor?

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Filistin, Gazze’de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor. Git gide büyüyen olaylarda pek çok ölü ve yaralı olduğu biliniyor. Peki Filistin'de neler oluyor?

FİLİSTİN'DE NELER OLUYOR? İSRAİL NEDEN FİLİSTİN'E SALDIRIYOR?

Son olarak İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs tarihinden bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere şehit sayısının 109'a, yaralı sayısının ise 621'e yükseldiği açıklandı. Gazze'nin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılmış olan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha şehit olduğu duyuruldu. Bölgede yaşayan ve evleri bulunan bazı aileler ise olası hava saldırılarına karşı evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldı. İsrail jetleri günlerdir Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İsrail, sivil halkın yanı sıra Gazze'de gazetecileri de hedef aldı. Anadolu Ajansı'nın kameramanı, foto muhabiri ve şoförü yaralandı. Hastaneye kaldırılamış olan AA ekibinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı, fakat İsrail saldırılara devam etmeyi sürdürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılmış olan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın pek çok kentinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanında göz yaşartıcı gazla da müdahalede gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi.