HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü: İnsani yardım koridoru, sivil ölümleri ve saldırıların durması...

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü: İnsani yardım koridoru, sivil ölümleri ve saldırıların durması...

15.10.2023 00:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de bir insani yardım koridoru açılması ve saldırıların durdurulması konuları görüşüldü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile Gazze'yi görüştü: İnsani yardım koridoru, sivil ölümleri ve saldırıların durması...

Görüşme sırasında bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini belirten Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

11

SALDIRILARIN DURMASI VE İNSANI KORİDOR KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

mahmud

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının durması ve gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu söyledi.

biden

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'deki düğünde maganda dehşeti! Oyun havası oynarken bir anda yere kanlar içerisinde yere yığıldı...Kocaeli'deki düğünde maganda dehşeti! Oyun havası oynarken bir anda yere kanlar içerisinde yere yığıldı...
Dünya Gazze'den gelen haberlere kilitlenmişken İran'dan İsrail'e gözdağı! "Müdahale ederiz..."Dünya Gazze'den gelen haberlere kilitlenmişken İran'dan İsrail'e gözdağı! "Müdahale ederiz..."
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındıİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Anahtar Kelimeler:
Filistin Joe Biden abd mahmud abbas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.