Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Filistin’de birkaç ay içinde genel seçimler yapılacak"

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında "birkaç ay içinde" genel seçimlerin yapılacağını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle mesaj yayımladı.

Abbas, mesajında birkaç ay içinde genel seçimlere gidileceğini belirtti. Filistinli temsilciler tarafından Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok ülkede okunan söz konusu mesajında Abbas, "Seçimleri gelecek aylarda gerçekleştireceğiz. Böylece tek bir otorite, bir yasa ve tek meşru silahlı güce ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının baskı ve adaletsizliği kabul etmeyeceğini vurgulayan Abbas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sömürgeci işgale karşı meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistin halkı 70 yıldan uzun süredir birçok felakete maruz kaldı ancak mücadelesinden vazgeçmedi. Uluslararası hukuka dayalı adil bir barış ve 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözüme bağlıyız."