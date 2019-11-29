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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Filistin’de birkaç ay içinde genel seçimler yapılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Filistin’de birkaç ay içinde genel seçimler yapılacak"

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında "birkaç ay içinde" genel seçimlerin yapılacağını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle mesaj yayımladı.

Abbas, mesajında birkaç ay içinde genel seçimlere gidileceğini belirtti. Filistinli temsilciler tarafından Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok ülkede okunan söz konusu mesajında Abbas, "Seçimleri gelecek aylarda gerçekleştireceğiz. Böylece tek bir otorite, bir yasa ve tek meşru silahlı güce ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının baskı ve adaletsizliği kabul etmeyeceğini vurgulayan Abbas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sömürgeci işgale karşı meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistin halkı 70 yıldan uzun süredir birçok felakete maruz kaldı ancak mücadelesinden vazgeçmedi. Uluslararası hukuka dayalı adil bir barış ve 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözüme bağlıyız."

Abbas, barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediklerini ve Şubat 2018’de BM Güvenlik Konseyine barış girişimlerini sunduklarını hatırlatarak, uluslararası meşruiyete dayalı, adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için belirli bir süre içinde, varılan kararların uygulanması yönünde kendilerine güvence verildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

- Abbas, seçimler için hazırlık talimatı vermişti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Filistin Hamas israil Mahmud Abbas

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