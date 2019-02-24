"Filistin devletinin kurulmasını öngörmeyen hiçbir plan başarılı olamayacak"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngörmeyen hiçbir planın başarılı olamayacağını söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te başlayan "İstikrarda Yatırım" başlıklı AB-Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Abbas, "Yüzyılın Anlaşması ya da başka herhangi bir plan, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngörmediği sürece başarılı olamaz." dedi.

- AB ülkelerine çağrı

"Filistin devletini tanımayan Avrupa ülkelerinin artık tanıma zamanı gelmedi mi?" diye soran Abbas, bu adımın İsrail'e karşı atılmış bir adım ya da barış müzakerelerinin alternatifi olmadığını ancak Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmamasının AB ilkeleriyle çeliştiğini söyledi.

- İsrail'in Arap ve İslam ülkelerine yakınlaşması

İsrail'in Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çalışmalarının bu ülkeye barış ve sükunet getirmeyeceğini belirten Abbas, barışın tesisinde tek seçeneğin, 2002'de kabul edilen Arap Barış Planı olduğunu vurguladı.