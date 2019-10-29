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"Filistin seçimleri konusunda anlaşmak ulusal zorunluluktur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Cemal el-Hadri: "Filistin seçimleri konusunda anlaşmaya varmak, ulusal bir zorunluluk ve anayasal haktır. Seçimlerde başarı ve şeffaflığı sağlamak için gerekli tüm adımlar atılmalıdır"

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu, Filistin seçimleri konusunda anlaşmaya varmanın "ulusal zorunluluk" olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Filistinli Milletvekili Cemal el-Hadri, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin seçimleri konusunda anlaşmaya varmak, ulusal bir zorunluluk ve anayasal haktır. Seçimlerde başarı ve şeffaflığı sağlamak için gerekli tüm adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin birliğini güçlendirecek, bölünmeyi bitirecek, zorluklar karşısındaki direnci artıracak demokratik seçim sürecinin başarıya ulaşması için iyi bir hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Hadri, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırganlıklarına devam etmesinin, en kısa zamanda ulusal birliğin sağlanmasını ve bağımsız Filistin devletini kurmak gibi meşru hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermeyi gerektirdiğini aktardı.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğinde bir heyet dün Gazze'de Hamas ve Filistinli gruplarla bir araya gelerek, genel seçimler konusunda istişarede bulunmuştu.

Görüşmeye katılan Hamas dışındaki gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istediği gibi öncelikle genel seçimlerin yapılmasına onay vermiş, ancak 3 ay içinde de devlet başkanlığı seçimlerine gidilmesini şart koşmuştu.

- Eş zamanlı seçim ısrarından geri adım

Hamas'tan bugün yapılan yazılı açıklamada da, "Güvenilir olması ve sonuçlarının kabul edilmesi konusunda uzlaşı sağlandığı sürece tüm ulusal taraflar, seçimlerin eş zamanlı ya da art arda yapılmasının herhangi bir sorun oluşturmadığında fikir birliğine varmıştır." ifadesiyle, seçimlerin eş zamanlı yapılması ısrarından vazgeçildiği mesajı verilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

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