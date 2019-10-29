"Filistin seçimleri konusunda anlaşmak ulusal zorunluluktur"

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu, Filistin seçimleri konusunda anlaşmaya varmanın "ulusal zorunluluk" olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Filistinli Milletvekili Cemal el-Hadri, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin seçimleri konusunda anlaşmaya varmak, ulusal bir zorunluluk ve anayasal haktır. Seçimlerde başarı ve şeffaflığı sağlamak için gerekli tüm adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin birliğini güçlendirecek, bölünmeyi bitirecek, zorluklar karşısındaki direnci artıracak demokratik seçim sürecinin başarıya ulaşması için iyi bir hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Hadri, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırganlıklarına devam etmesinin, en kısa zamanda ulusal birliğin sağlanmasını ve bağımsız Filistin devletini kurmak gibi meşru hedefleri gerçekleştirmek için çaba göstermeyi gerektirdiğini aktardı.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğinde bir heyet dün Gazze'de Hamas ve Filistinli gruplarla bir araya gelerek, genel seçimler konusunda istişarede bulunmuştu.