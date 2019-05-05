HABER

Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e karşı sessiz kalmama çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e karşı sessiz kalmama çağrısı

AMMAN (AA) - Filistin Ulusal Konseyince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınanarak, işlenen suçlara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulunuldu.

Merkezi Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası camia, İsrail'in sivilleri hedef alarak ve evleri yıkarak işlediği suçlara karşı ses çıkarmama politikasına son vermeye çağrıldı.

Saldırıların savaş suçu olduğu ve 1949 Cenevre sözleşmelerini (sivillerin harp zamanlarında himayesini öngören anlaşma) açık bir şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin ve BM Genel Kurulunun geçen yılki "Filistin halkının korunmasını" öngören kararının uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Konsey, dünya parlamentolarını, İsrail'in kadın ve çocukları öldürmesine, evleri yıkmasına, Gazze ablukasına ve işgal altındaki topraklarda yerleşim birimleri inşaatlarına devam etmesine karşı tavır almaya çağırdı.

İsrail'in son hava saldırısıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 10'a, yaralı sayısı 83'e yükselmişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
İBB Başkanı İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecekİBB Başkanı İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecek
400 genç geleceğin teknoloji yıldızı olmak için yarıştı400 genç geleceğin teknoloji yıldızı olmak için yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Ulusal Konseyi Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.