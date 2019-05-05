Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e karşı sessiz kalmama çağrısı

AMMAN (AA) - Filistin Ulusal Konseyince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınanarak, işlenen suçlara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulunuldu.

Merkezi Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı ve başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası camia, İsrail'in sivilleri hedef alarak ve evleri yıkarak işlediği suçlara karşı ses çıkarmama politikasına son vermeye çağrıldı.

Saldırıların savaş suçu olduğu ve 1949 Cenevre sözleşmelerini (sivillerin harp zamanlarında himayesini öngören anlaşma) açık bir şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin ve BM Genel Kurulunun geçen yılki "Filistin halkının korunmasını" öngören kararının uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Konsey, dünya parlamentolarını, İsrail'in kadın ve çocukları öldürmesine, evleri yıkmasına, Gazze ablukasına ve işgal altındaki topraklarda yerleşim birimleri inşaatlarına devam etmesine karşı tavır almaya çağırdı.

İsrail'in son hava saldırısıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 10'a, yaralı sayısı 83'e yükselmişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

