HABER

"Filistin ve Kudüs Meselesinde Güncel Durum" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Dr. İkrime Sabri: - "Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değildir bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yerdir" - "Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz" - "Her Müslüman kendi çapında Mescid-i Aksa'ya yardım edebilir, bunu bir sözle Filistin'i savunarak, Filistin dramını başkasına anlatarak da bu yardımı yapabilir" - "Filistin milleti Türkiye için hep kardeş olarak kalacaktır"

Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Dr. İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerle değil, bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yer olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin ve Kudüs Meselesinde Güncel Durum" başlıklı konferansa ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Abdulfettah el-Avaysi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mescid-i Aksa İmamı Sabri, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlediği için ASBÜ'ye teşekkür ederek, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in İslam dünyası açısından önemini anlattı.

Müslümanların Filistin'i sevme nedeninin Mescid-i Aksa'nın orada bulunması olduğunu belirten Sabri, "Eğer Mescid-i Aksa olmasaydı Filistin mahvolur giderdi, unutulurdu. Müslümanların ve Türkiye'nin Filistin'e yürekten bağlılığının esasen dini bir anlamı da var. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değildir, bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yerdir. Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgalinin bir gün mutlaka biteceğini dile getiren Sabri, İsrail'in, Müslümanların arasına sürekli ihtilaf tohumu ekerek, çatışma ve çekişmelere yol açarak kendi ömrünü uzatmaya çalıştığını vurguladı.

- "Bizim meselemiz adil, haklı bir konudur"

İslamda kadın ve erkeğin aynı saflarda yer aldığına ve kadınlara verilen öneme de değinen Sabri, Filistin'i orada bulunan kadın-erkek tüm Müslümanların koruduğunun altını çizdi.

Medyada, Mescid-i Aksa'yı savunanların işgalci güçlerle nasıl mücadele ettiğini gösteren haberlerin yer almasıyla Filistin'in sesini daha güçlü duyurabildiklerini anlatan Sabri, "Haklı davamızda hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Bizim meselemiz adil, haklı bir konudur. Oradaki hareketimiz sivil olmasına rağmen güçlüyüz çünkü adil, haklı bir duruşumuz var." diye konuştu.

Daha fazla Müslümanın Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini teşvik ettiklerine de dikkati çeken Sabri, maddi desteğin yanı sıra her Müslümanın Filistin davasına ve Mescid-i Aksa'ya başka yollarla da yardım edebileceğini ifade etti.

Sabri, "Her Müslüman kendi çapında Aksa'ya yardım edebilir, bir sözle Filistin'i savunarak, Filistin dramını başkasına anlatarak da bu yardımı yapabilir." dedi.

- "Filistin dışından gelenler geldikleri yere dönsün"

Sabri, 1937'den, Filistin işgal edilip Osmanlı'nın elinden çıkarılmadan önce Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların orada kardeşçe yaşadıklarını belirterek, işgali katliamların izlediğini anlattı.

Bugünkü sürece değinen Sabri, "Eğer gerçekten yerel Yahudiler bizimle yaşamak istiyorlarsa başımızın gözümüzün üstünde yerleri var ama Filistin bayrağı altında yaşamaları lazım. Filistin dışından gelenler ise geldikleri yere dönsünler." ifadelerini kullandı.

- "Filistin milleti Türkiye'nin kardeşi olarak kalacak"

Türk halkının Kudüs'e ve Filistin'e çok büyük bir yakınlık duymasına rağmen son dönemde Filistin'den yeterli desteği görmediği yönündeki haberlere ilişkin bir soru üzerine Sabri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladığını hatırlattı.

Sabri, "Filistin milleti Türkiye için hep kardeş olarak kalacaktır." dedi.

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlarHarekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar
Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçtiAğır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad’a geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Filistin Mescid-i Aksa Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Dr

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.