"Filistin ve Kudüs Meselesinde Güncel Durum" konferansı

Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Dr. İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerle değil, bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yer olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin ve Kudüs Meselesinde Güncel Durum" başlıklı konferansa ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Abdulfettah el-Avaysi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mescid-i Aksa İmamı Sabri, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlediği için ASBÜ'ye teşekkür ederek, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in İslam dünyası açısından önemini anlattı.

Müslümanların Filistin'i sevme nedeninin Mescid-i Aksa'nın orada bulunması olduğunu belirten Sabri, "Eğer Mescid-i Aksa olmasaydı Filistin mahvolur giderdi, unutulurdu. Müslümanların ve Türkiye'nin Filistin'e yürekten bağlılığının esasen dini bir anlamı da var. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değildir, bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yerdir. Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.