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Filistin'de ramazan mutfağının aranan lezzeti "firik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Hem çorbası hem de pilavı yapılan ayrıca çiğ olarak da tüketilen firik, Filistin mutfağında özellikle ramazan sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor

CENİN (AA) - KAYS EBU SEMRA - Filistin mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan, yapımının birkaç aşamadan meydana geldiği firik yemeği, özellikle ramazan sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor.

Filistinli 50 yaşındaki çiftçi Memun Mesud, AA muhabirine, olgunlaşmaya başlayan firiğin üretim aşamalarını ve yemek olarak Filistin mutfağı için önemini anlattı.

Firik mevsiminin nisan ortasından mayıs sonuna kadar devam ettiğini söyleyen Mesud, bu dönemde 20 işçiyle çalışarak ürünü satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Filistinli çiftçi, işlerinin sabahın erken saatlerinde Cenin'in güneyindeki dağ yamaçlarında yer alan harman yerlerinde başlayıp akşama kadar devam ettiğini kaydetti.

Mesud, ilk aşamada belli uzunlukta kesilen tonlarca yeşil buğday başağını harman yerine yayarak güneş altında yaklaşık 2 saat beklettiklerini ardından da pürmüz ile üttüklerini belirtti.

Bu işlemlerin ardından biçerdöverle ayrıştırılan buğday tanelerinin kurutulmak ve paketlenmek üzere fabrikaya gönderildiğini anlatan Mesud, firik üretiminin bölgedeki en eski tarımsal faaliyetlerden olduğunu kaydetti.

Mesud, bu yıl yağışların çok iyi gitmesi nedeniyle verimin de iyi olacağı yönünde beklentilerinin oluştuğunu dile getirdi.

- Firik ramazan mutfağının en önemli unsurlarından

Firik çorbası ve pilavının geleneksel Filistin mutfağının, özellikle de ramazan sofralarının en önemli unsurlarından olduğunu vurgulayan Mesud, kurutma işlemi gerçekleştirilmeden önce firiğin çiğ olarak da yenilebildiğini aktardı.

Mesud, çiğ firiğin Filistin sokaklarında seyyar satıcılar tarafından satıldığı belirtti.

İşçileri denetleyen ve pazarlamadan sorumlu Münir Süleyman, "Babam yaklaşık 30 yıldır firik üretiyor. O da bu mesleği kendi babasından devraldı." dedi.

Ailesinin firik ve zeytin yağı üretimi ile uğraştığını söyleyen Süleyman, babasının yıllık yaklaşık 500 ton firik ürettiğini kaydetti.

Süleyman, ekonomik zorluklar nedeniyle her yıl 1,5-2 aylık dönemi kapsayan firik üretimine öğrencilerin yanı sıra bazılarının da ek iş olarak katıldıklarını anlattı.

- Ek gelir kaynağı

Filistin hükümet birimlerinde görev yapan 33 yaşındaki işçi, her yıl bu dönemde yıllık izne çıktığını ve firik işçiliği yaptığını söyledi.

Günlük yaklaşık 200 şekele (326 TL) çalıştıklarını belirten Filistinli işçi, bu dönemin öğrenciler ve toplumun diğer kesimleri için ek gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
cenin Filistin firik

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