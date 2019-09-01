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Filistin'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne: - “Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve Gazze ile Sina’dakiler nasıl dağıtıldıysa Batı Şeria’dakiler de dağıtılacak” - FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat: - "Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı uluslararası sisteme tehdittir. Gücün hegemonyası hukukun üstünlüğüne galip gelemez"

RAMALLAH (AA) – Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki göstererek, “Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve Gazze ile Sina’dakiler nasıl dağıtıldıysa Batı Şeria’dakiler de dağıtılacak.” cevabını verdi.

Filistin resmi haber ajanı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD yönetiminin uluslararası hukuka aykırı yeni bir siyasi yol belirlemeye çalıştığı bu zor ve kritik zamanlarda, işgal altındaki topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme vaatlerini tekrarlayan İsrail hükümeti, çözüm olarak kabul edilmeyen bu yöntemi sürdürmeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

İsrail’in hali hazırdaki işgal boyutunu meşrulaştırmaya çalıştığını, bu yöntemin de barış ve istikrara ulaşmayacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, “Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve Gazze ile Sina’dakiler nasıl dağıtıldıysa Batı Şeria’dakiler de dağıtılacak.” açıklamasında bulundu.

Ebu Rudeyne, Arap ülkeleri ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine de değinerek, Arap Barış Planı’na aykırı “ucuz normalleşmeler” ile iki devletli çözümü ortadan kaldıran, Filistin halkının kabul etmeyeceği bir “barış planını” dayatma çabalarının tamamının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

- FKÖ: “Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı uluslararası sisteme tehdittir”

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Yahudi yerleşim birimlerini alenen ilhak etme vaadinin sadece Filistin halkı için değil uluslararası sisteminin tamamı için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Ureykat, Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakının Batı Şeria’nın işgal altında olduğu hakikatini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Netanyahu’nun açıklamalarının “Yabancı toprakları zorla ilhak ve istila etmek illegaldir” diyen uluslararası hukuku yok saymak anlamına geldiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Rusya, Çin ve diğer ülkelere İsrail’e sert tepki vererek yaptırım uygulama çağrısı yapan Ureykat, “Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı uluslararası sisteme tehdittir. Gücün hegemonyası hukukun üstünlüğüne galip gelemez." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Netanyahu’nun seçimlerde galibiyet elde etmek için bölgeyi ateşe vermeye çalıştığına vurgu yaparak, uluslararası camiaya Netanayhu’yu durdurma çağrısı yaptı.

- Netanyahu'nun ilhak açıklaması

Bu sabah Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda düzenlenen törene katılan İsrail Başbakanı Netanyahu, yaklaşan erken seçimler öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yinelemişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin FKÖ israil işgal altındaki Batı Şeria

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