HABER

Filistin’in yeni başbakanı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirildi.Filistin’de Rami el-Hamdallah’nın istifası sonrası boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirildi.
Filistin’de Rami el-Hamdallah’nın istifası sonrası boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak ayında istifa eden Rami el-Hamdallah’ın yerine Muhammed Iştiyye’yi başbakan olarak atadı.
29 Ocak’ta Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sunmuştu.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet ettiBakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet etti
Kılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya açıktır (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya açıktır (2)

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.