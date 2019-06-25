Filistinli avukatlar Bahreyn Çalıştayı'na katılanları dava etmeye hazırlanıyor

"Çalıştayın, Filistin'in ortak tutumuyla çeliştiği ve devletin güvenliğine zarar verdiği" gibi gerekçelerle dava açma imkanını araştırdıklarını kaydeden Ubeydat, sendika olarak Filistin'deki Başsavcılıktan çalıştaya katılabilecek Filistin vatandaşları aleyhinde gerekeni yapmasını istediklerini ifade etti.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

