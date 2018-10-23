İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yakınlarının maruz bırakıldığı sıkıntıları konu alan ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından düzenlenen "Aile Ziyareti" isimli fotoğraf sergisi Ramallah kentinde açıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen sergide, Batı Şeria, Kudüs, Gazze'nin farklı bölgelerinden Filistinlilerin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını ziyaretleri ve o ana kadar yaşadıkları sıkıntıların belgelendiği onlarca fotoğraf yer alıyor.

Sergi, ICRC'nin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik ziyaretleri düzenlemeye başlamasından 50 yıl sonra Filistinli ailelerin yakınlarını ziyaretleri sırasında yaşadığı sıkıntılara ışık tutmayı amaçlıyor.

ICRC'nin Kudüs Sözcüsü Tamara Ebu Hammad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin, İsrail hapishanelerine senede yaklaşık 100 bin ziyaret düzenlediğini ifade ederek, "Bu rakamların arkasında tutuklunun annesi, eşi, babası, çocuğu ve her birinin çektiği sıkıntılar, anıları, hikayeleri var. Bunların belgelenmesi önemli." dedi.