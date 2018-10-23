İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yakınlarının maruz bırakıldığı sıkıntıları konu alan ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından düzenlenen "Aile Ziyareti" isimli fotoğraf sergisi Ramallah kentinde açıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen sergide, Batı Şeria, Kudüs, Gazze'nin farklı bölgelerinden Filistinlilerin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını ziyaretleri ve o ana kadar yaşadıkları sıkıntıların belgelendiği onlarca fotoğraf yer alıyor.
Sergi, ICRC'nin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik ziyaretleri düzenlemeye başlamasından 50 yıl sonra Filistinli ailelerin yakınlarını ziyaretleri sırasında yaşadığı sıkıntılara ışık tutmayı amaçlıyor.
ICRC'nin Kudüs Sözcüsü Tamara Ebu Hammad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin, İsrail hapishanelerine senede yaklaşık 100 bin ziyaret düzenlediğini ifade ederek, "Bu rakamların arkasında tutuklunun annesi, eşi, babası, çocuğu ve her birinin çektiği sıkıntılar, anıları, hikayeleri var. Bunların belgelenmesi önemli." dedi.
- 45 dakika için 10 saatlik meşakkat
"Tutuklu aileleri, yakınını cam bir duvarın ardından 45 dakika görebilmek için 10 saatlik meşakkate katlanıyor." diyen Ebu Hammad, fotoğraf sergisiyle, maruz kalınan bu zorlukların gündeme getirilmesinin amaçlandığını söyledi.
Ebu Hammad, Filistinli ailelerin fotoğraflarının ICRC'de görevli fotoğrafçı Luna Silekum tarafından çekildiğini belirterek, tutuklu ziyaretleri yolculuklarında yaşananların fotoğraflarla belgelendiğini kaydetti.
Söz konusu fotoğraf sergisinin kapıları, 2 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
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