HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Film gibi: Büyük ikramiyeyi önce kaybetti sonra buldu

Film gibi: Büyük ikramiyeyi önce kaybetti sonra buldu

23.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir kişi önce milyoner oldu sonra bileti kaybettiği için tabiri caizse kabusu yaşadı. Talihli, saatler süren arama sonrası bileti bulunca rahat bir nefes aldı.

Film gibi: Büyük ikramiyeyi önce kaybetti sonra buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde filmleri aratmayacak bir olay yaşandı.

Tennessee eyaletinde yaşan Nick Slatten, eyalet lotosunda şanslı numaraları bilince 1.2 milyon doların sahibi oldu.

Güzel haberi nişanlısı ile paylaşan Slatten adeta rüyada gibiydi. Ancak o rüya kısa sürede kabusa dönüştü.

Loto talihlisi onu 1.2 milyon doların sahibi yapacak bileti bulamıyordu.

O an yaşadıklarını "Dona kaldım. Olanlara inanamadım" sözleri ile özetleyen Slatten bileti bulmak için bir gün önce attığı tüm adımları tersten bir kez daha gerçekleştirdi.

Birkaç saatlik araştırma mutlu sonla bitti. Talihli adam kaybettiği biletini aracının şoför koltuğunda sıkışmış bir halde buldu.

İkramiyeyi kazanmasına rağmen işinden ayrılmayı düşünmediğini belirten Slatten, "Artık daha endişesiz bir hayatım olacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Brezilya’da kriz bitmiyor! Oksijen taşıyan tır devrildiBrezilya’da kriz bitmiyor! Oksijen taşıyan tır devrildi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Brezilya’da kriz bitmiyor! Oksijen taşıyan tır devrildi

Brezilya’da kriz bitmiyor! Oksijen taşıyan tır devrildi

Asfalt söküldü, dere taştı, köprü su altında kaldı ama düğün fotoğrafına engel olamadı

Asfalt söküldü, dere taştı, köprü su altında kaldı ama...

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi öldü!

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi öldü!

Fransa’da AstraZeneca aşısı olan öğrenci, evinde ölü bulundu

Fransa’da AstraZeneca aşısı olan öğrenci, evinde ölü bulundu

Hindistan’da spor müsabakasında tribün çöktü: 100’den fazla yaralı

Spor müsabakasında tribün çöktü: 100’den fazla yaralı

İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti

İzlanda'da 6 bin yıldır uyuyan Fagradals harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.