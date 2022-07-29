HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Film gibi olay: Öldü sandıkları kişi, yürüyerek çıkıp geldi! Gözyaşlarına boğuldular

Film gibi olay: Öldü sandıkları kişi, yürüyerek çıkıp geldi! Gözyaşlarına boğuldular

29.07.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 75 yaşındaki Aynur İlhan'dan haber alamayan komşuları, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Yaşlı kadın, polis ekiplerinin kontrol için evine girdiği sırada sokağın başından yürüyerek çıkıp geldi. İlhan'ı sapasağlam karşılarında gören komşuları, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Film gibi olay: Öldü sandıkları kişi, yürüyerek çıkıp geldi! Gözyaşlarına boğuldular

Şaşkına çeviren olay, Aydın'ın Mesudiye Mahallesi 1633 sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan 75 yaşındaki Aynur İlhan'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AW678380_02

İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının evinin açık olan balkon kapısından içeriye girmek için çalışma başlattı. Polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri balkondan evinin içerisine girdi. Yapılan kontrollerde evin boş olduğu ve yaşlı kadının evde olmadığı anlaşıldı.

AW678380_03

TELEFONU EVDE UNUTMUŞ

Bu sırada birden sokağın başında beliren İlhan'ı gören komşuları sevinç gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadına sarılıp uzun süre gözyaşı döken komşuları, "Biz Aynur teyzeyi çok seviyoruz. O bizim ablamız, annemiz gibi. Her gün gerek balkondan gerekse evlerimize gelip gider sohbet eder yalnız bırakmayız. Bugün kendisine ulaşamadık. Cep telefonunu da evde unutmuş. Aradığımızda telefon sesinin içerden gelmesi ve kapının açılmaması bizi çok korkuttu. Biz de ekiplere haber verdik. Çok şükür bir şey olmaması bizi çok sevindirdi. Allah uzun ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

AW678380_05

KORONA AŞISI OLMAYA GİTMİŞ

Sokağa girdiğinde evinin önünde gördüğü kalabalığa anlam veremeyen ve panikleyen Aynur İlhan da, "Koronavirüs aşısı olmak için sağlık ocağına gitmiştim. Oradan da ihtiyaçlarım için çarşıya çıktım. Zaman çabuk geçmiş anlamadım" dedi.

AW678380_07

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Bir korkutan haber daha! Marmaris'te yerleşim yerleri tehdit altında: Alevler otele sıçradı...Son dakika | Bir korkutan haber daha! Marmaris'te yerleşim yerleri tehdit altında: Alevler otele sıçradı...
Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'
Cenaze törenine Erdoğan da katıldıCenaze törenine Erdoğan da katıldı
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturur, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır!

Cinsel hayatı coşturur, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.