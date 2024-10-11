Film sahnesi gibi! Arkasından sinsice yaklaştı, soğukkanlı bir şekilde tetiği çekti

Olay Sakarya'nın Hendek ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. M.K. adlı şahıs, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen İ.M. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

POLİSLER KAÇAN ŞAHSI ARIYOR

Olayın sebebi henüz belli olmazken, M.K. saldırı sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan M.K. burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

SİNSİCE YAKLAŞIP TETİĞİ ÇEKTİ

İlçe merkezinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.K.’nın her şeyden habersiz şekilde yürüdüğü, arkasından gelen İ.M.'nin ise ateş açıp kaçması görüldü. Öte yandan bazı vatandaşların olayı gerçekleştiren şahsın peşinden koştuğu da yine görüntülere yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır